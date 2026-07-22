北海道・室蘭警察署は2026年7月22日、酒気帯び運転の疑いで、登別市の飲食店経営の女（33）を現行犯逮捕しました。女は22日午前2時前、登別市登別本町1丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。午前2時ごろ、女自ら「車同士の交通事故です」と警察に通報がありました。警察によりますと、女は信号待ちをしていた別の乗用車に追突したということです。この事故によるけが人はいません。その後、