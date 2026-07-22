開幕前は他球団を圧倒する戦力で絶対的優位と見られていた阪神。残り試合が少なくなった前半戦で、巨人と並び首位に立っているが、連覇に向けては予断を許さない状況になっている。救援陣が不安定なことに加え、藤川球児監督（46）の選手起用、采配に不安の声が。チーム内部でなにが起きているのか。＊＊＊【写真】「人権侵害やろ！」藤川監督がブチギレたデイリースポーツの見出しベンチワークのまずさが目につく阪神を取材す