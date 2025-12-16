サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ARグラス等へ映像を出力しながらPD85Wで給電、microSDで容量拡張もできる3-in-1小型USB-Cハブ「400-ADR440」を発売した。■「映しながら充電」が当たり前になるARグラスやモバイルモニターで映像を出力していると、スマホやPCの電池消費が気になる。本製品はUSB-Cポートを映像出力用とPD充電用の2系統へ分岐できる設計。DisplayPort Alt Mode対応機器なら