１７映像×充電×microSDを1台に！映像出力対応の小型モバイルハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ARグラス等へ映像を出力しながらPD85Wで給電、microSDで容量拡張もできる3-in-1小型USB-Cハブ「400-ADR440」を発売した。
■「映しながら充電」が当たり前になる
ARグラスやモバイルモニターで映像を出力していると、スマホやPCの電池消費が気になる。本製品はUSB-Cポートを映像出力用とPD充電用の2系統へ分岐できる設計。DisplayPort Alt Mode対応機器ならドライバ不要でつないだ瞬間に大画面表示ができる。映像出力と同時にしっかり給電できる仕様だ。
■8Kまで対応する高精細映像出力
フルHD/120Hz、4K/60Hz、さらに8K/30Hzまで対応し、コンテンツの細部や色味まで美しく再現。ARグラスでの没入体験はもちろん、モバイルモニターでの資料作成や動画編集、プレゼン用途でも頼れる性能だ。出力機器やケーブルが対応していれば、外出先でも妥協の無い映像環境が構築できる。
■microSDでスマホ・PCの容量不足を解決
最大1TBまでのmicroSDカードに対応し、ストレージ拡張が手軽に。撮影した動画や写真のバックアップ、仕事のデータ移動、ゲームの録画保存など、容量が膨らみがちなシーンで活躍する。映像出力用USB-CポートはUSB3.2の10Gbps対応なので、大容量ファイルでも待たせません。モバイル運用の心強い味方だ。
■iPhone 15以降・Switchにも対応、使い道が広い
USB-C映像出力に対応したiPhone 15以降なら、写真・動画・配信アプリなどを大画面へ出力しつつPD充電が可能。外でも長時間の視聴や作業が行える。またNintendo Switch（※Switch Lite/2除く）にも対応し、純正ACアダプタ経由での映像出力に対応。ゲーム・動画・仕事まで、1台で幅広いデバイスの“外部表示＋給電”を支える。
■14gの超小型アルミボディ、マグネットで固定も
本体は約W5.9×D3.5×H0.8cm、約14gという極小・軽量設計。ポーチやガジェットケースに入れても邪魔にならず、ポンと持ち出せる。耐久性と放熱性に優れたアルミボディで、長時間の使用でも安心。背面マグネットにより金属面へ固定でき、デスクや車内などでもスマートに設置できる。
■製品仕様
■microSDで容量拡張もできる3-in-1小型USB-Cハブ「400-ADR440」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
・立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
・ケーブル保護とつまずきを防止！床用ケーブルモール
・地域の未来を拓く味と技の饗宴！九州の“食”が集結した「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」
・寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンド
■「映しながら充電」が当たり前になる
ARグラスやモバイルモニターで映像を出力していると、スマホやPCの電池消費が気になる。本製品はUSB-Cポートを映像出力用とPD充電用の2系統へ分岐できる設計。DisplayPort Alt Mode対応機器ならドライバ不要でつないだ瞬間に大画面表示ができる。映像出力と同時にしっかり給電できる仕様だ。
■8Kまで対応する高精細映像出力
フルHD/120Hz、4K/60Hz、さらに8K/30Hzまで対応し、コンテンツの細部や色味まで美しく再現。ARグラスでの没入体験はもちろん、モバイルモニターでの資料作成や動画編集、プレゼン用途でも頼れる性能だ。出力機器やケーブルが対応していれば、外出先でも妥協の無い映像環境が構築できる。
■microSDでスマホ・PCの容量不足を解決
最大1TBまでのmicroSDカードに対応し、ストレージ拡張が手軽に。撮影した動画や写真のバックアップ、仕事のデータ移動、ゲームの録画保存など、容量が膨らみがちなシーンで活躍する。映像出力用USB-CポートはUSB3.2の10Gbps対応なので、大容量ファイルでも待たせません。モバイル運用の心強い味方だ。
■iPhone 15以降・Switchにも対応、使い道が広い
USB-C映像出力に対応したiPhone 15以降なら、写真・動画・配信アプリなどを大画面へ出力しつつPD充電が可能。外でも長時間の視聴や作業が行える。またNintendo Switch（※Switch Lite/2除く）にも対応し、純正ACアダプタ経由での映像出力に対応。ゲーム・動画・仕事まで、1台で幅広いデバイスの“外部表示＋給電”を支える。
■14gの超小型アルミボディ、マグネットで固定も
本体は約W5.9×D3.5×H0.8cm、約14gという極小・軽量設計。ポーチやガジェットケースに入れても邪魔にならず、ポンと持ち出せる。耐久性と放熱性に優れたアルミボディで、長時間の使用でも安心。背面マグネットにより金属面へ固定でき、デスクや車内などでもスマートに設置できる。
■製品仕様
■microSDで容量拡張もできる3-in-1小型USB-Cハブ「400-ADR440」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
・立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
・ケーブル保護とつまずきを防止！床用ケーブルモール
・地域の未来を拓く味と技の饗宴！九州の“食”が集結した「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」
・寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンド