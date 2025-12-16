イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】米ニュースサイト、アクシオスは15日、イスラエル軍がイスラム組織ハマス幹部を殺害したことを巡り、ホワイトハウスがネタニヤフ首相に厳しいメッセージを送り、停戦合意に違反する行為だと叱責したと報じた。イスラエル軍は13日、ハマス幹部の殺害を発表した。アクシオスによると、殺害前にイスラエル側から米側に協議も通知もなかった。ルビオ国務長官、ウィ