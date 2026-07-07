4コマ漫画『かりあげクン』が、７月７日発売の『漫画アクション』７月２１日号で最終回を迎え、４６年にわたる連載に幕を下ろしました。【写真を見る】【4コマ漫画・かりあげクン】連載46年の歴史に幕作者・植田まさしさん「立場的に強い人をやっつけようみたいな、反骨精神のようなものですね。その代表格のキャラクターが『かりあげクン』」（コメント全文）『かりあげクン』は、どこまでもマイペースなヒラ社員・かりあげ正太