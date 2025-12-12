編み目が目立たないから「ゆるくてもキレイ」スウェットに近いようなスムースタッチで、保温性は保ちながら見た目のほっこり感をセーブ。しっとり・もっちりとしたキレイな質感だけど力みなく、素肌に着てもちくちくしない。さらには、メンズっぽいオーバーなサイズで選んでも、その縦落ち感が華奢見えにつながる、メリット満載のデザイン。心地いいタオル地風ネイビータートルニット／TICCAなめらかな質感をネイビーでさらに品