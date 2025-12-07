去年、関東で18件相次いだ一連の強盗事件のうち、千葉県の事件で逮捕された首謀者とみられる男4人が、一連の事件のおよそ3か月前から、計画を練っていたとみられることが分かりました。福地紘人容疑者や斉藤拓哉容疑者ら4人は、「闇バイト」で集めた実行役と共謀して、去年10月、千葉県市川市の住宅に侵入し、住人の女性の顔などを殴って、ケガをさせたうえ、現金などを奪ったとして、1都3県の捜査本部に逮捕されました。一連の強