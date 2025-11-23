·ÐºÑ¸úÎ¨¤À¤±¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹NPO¤¬´ë²è¤·¤¿¡¢´°Á´¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡£¤½¤ì¤ÏÎ¹¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡Ö´Ø·¸À­¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ø¤ÎÎ¹¤À¤Ã¤¿¡£