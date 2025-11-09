「若者の“酒・飲み会離れ”」が叫ばれるようになって久しいが、実はいまZ世代を中心に人気を集め、急成長している居酒屋チェーンがある。創業2011年、首都圏を中心に80店舗以上を展開する「それゆけ！鶏ヤロー！」(以下「鶏ヤロー」)だ。鶏ヤローは飲食業界において、居酒屋チェーン「新時代」や「とりいちず」などとともに“第4世代居酒屋”としてくくられ、主にコロナ禍以降に人気を博した居酒屋チェーン。第4世代居酒屋の特徴