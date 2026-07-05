雑誌の連載、テレビのレギュラー出演、商品開発や食のイベント――寝る間も惜しむように働く、東京・恵比寿の予約が取れない日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん（53）が出版した書籍は、通算100冊以上。ここでは最新刊「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」（文藝春秋刊）より一部抜粋し、玄米と料理が大好きな健康志向の清水ミチコさんとの特別対談をお届けする。【画像】ツアー中だから喉が嗄れることが最近多