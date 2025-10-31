３０日のＴＢＳ「ひるおび」では、来日した米トランプ大統領と高市早苗首相の会談は良好な雰囲気で終えたが、トランプ大統領へのアピールにもなった、防衛費をＧＤＰ比２％にする政府目標の２年前倒しに関して、来週から野党の厳しい追及を受けるとの指摘が相次いだ。高市首相が所信表明で述べ、トランプ大統領への良いアピールになったとされる。毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子氏は、当初目標でも財源が一部未定だと指摘