中国国営中央テレビ（CCTV）によると、北京の警察当局はこのほど、偽札の製造拠点8カ所を摘発し、15人を逮捕して偽札250万元（約5250万円）余りを押収した。警察は不審な取引を追う中で偽札のひな形の画像を発見し、購入者が偽札製造に関与している可能性が高いと判断。手掛かりに基づき摘発に成功した。警察によると、容疑者は全員「00後」と呼ばれる2000〜2009年生まれの若者で、未成年者も含まれていた。海外のソフトウエアで偽