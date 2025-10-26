WSでも快投…勝負のプレーオフでまたも抜群投球【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）貫禄の投球で、超大型契約を証明し続けている。ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点8奪三振で完投勝利した。プレーオフでの2試合連続完投は3試合連続のカート・シリング以来24年ぶり。山本が好投すればするだけ、蒸し返される“