ワールドシリーズ前日のメディアデー米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、各選手が報道陣の質問に答えた。大谷翔平投手のもとには約60人の報道陣が殺到。取材中にメディア関係者が踏み台から転落するハプニングも起きた。カナダのスポーツメディア「スポーツネット」は「ショウヘイのショー：ド