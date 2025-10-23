「このニキに敬意を表してお香典包んだンゴ〜、成仏してクレメンス」【話題になった投稿】実際の投稿そうつぶやき、「国立がん研究センター基金」に寄付したことをX（旧Twitter）で報告したカシシ（@the_m_r_p）さん。カシシさんの寄付は、Xやnoteにがんと闘う日々を投稿していた22歳の若者「なかやま」氏が、「グエー死んだンゴ」と、ネットの掲示板でおなじみのスラングで自らの死をXに「予告投稿」していたことを受けてのものだ