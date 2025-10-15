レノボ・ジャパンは10月25日、ワークステーションブランド「ThinkStation」における新製品として「ThinkStation PGX」を発売した。構成を一部カスタマイズできるCTOに対応しており、販売価格は1TB SSD搭載時で759,000円から。レノボ、NVIDIA DGX搭載の「ThinkStation PGX」発売。76万円からNVIDIA DGXを搭載し、128GB LPDDR5Xを組み合わせて高い推論性能を備えたワークステーションPC。、FP4精度で最大1000 TOPS/1 PetaFLOPSという