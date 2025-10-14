秋から冬にかけて、風邪をひきやすい時期です。特に最近は朝晩を中心に急に肌寒くなったため、風邪をひいてしまった人は多いのではないでしょうか。SNS上では「連休前に風邪をひいた」「風邪ひいたっぽい。喉が痛い」「連休始めに熱が出た」などの声が上がっています。風邪をひいたときはドラッグストアで販売されている風邪薬を購入し、対応する人も多いとは思いますが、市販の風邪薬を何日程度飲み続けてよいのか、判断に迷