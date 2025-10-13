カラノアが、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」を本日リリースした。◆カラノア 動画今回エンディング主題歌に決定した楽曲「番」は、カラノア初のアニメタイアップ。今回、雄大（Vo, G）が描き上げたのは、カオスな音像の中を一心不乱に駆け抜けるようなロックチューンだという。カラノアの得意とする先の読めない音楽展開が「ガチアクタ」の世界観を見事音楽作品へと昇華している。カオスさを醸し出す重