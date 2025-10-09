ガザ北部で立ち上る煙＝8日、イスラエル南部から撮影（AP＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】トランプ米大統領は8日、イスラエルとイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ戦闘を巡る和平計画の「第1段階」で合意したと交流サイト（SNS）で発表した。ハマスは9日、戦闘の「終結」とイスラエル軍のガザ撤収などを定めた合意に達したと発表した。トランプ氏は、ハマスが全ての人質を「間もなく」解放し、イスラエル軍がガザ