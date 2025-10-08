パーソルホールディングスは、パパ社員による料理イベント「育児パパめし」で披露されたレシピとエピソードをまとめた「育児パパめしレシピブック」を、パーソルグループのWebサイト「Touch！PERSOL」で公開している。育児パパめしレシピブック同社には、社員同士の有志コミュニティであるグループ内部活動があり、その中のひとつが2023年12月に活動開始した「男性育休推進部」。同グループは8月、育児期の料理をテーマにしたイベ