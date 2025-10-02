全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・広尾のうどん店『うどんこんとん』です。スーっと鼻から香り。ダシの仕込みは上々だ都内有数の国際タウン・広尾に忽然と現れたうどん屋。それも朝からやってる気軽な本格派ときた。着丼すると、先にスーッといい香りが鼻から入ってきた。ワインのテイスティングの愉悦にも似た感じだ。ひやかけ中770円『うどんこんとん』ひやかけ