朝から営業する本格派うどん店　丁寧な仕込みが生む新鮮ダシの上品な味わいに虜になる

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・広尾のうどん店『うどんこんとん』です。

スーっと鼻から香り。ダシの仕込みは上々だ

都内有数の国際タウン・広尾に忽然と現れたうどん屋。それも朝からやってる気軽な本格派ときた。着丼すると、先にスーッといい香りが鼻から入ってきた。ワインのテイスティングの愉悦にも似た感じだ。

ひやかけ中770円

『うどん こんとん』ひやかけ 中 770円 サイズは大360g、中270g、小180g。小を2つ頼む手も

この新鮮なダシをとるために、仕込みに力を注いでいて、函館の真昆布と瀬戸内は伊吹、長崎の片口イワシなどをミックス。個性は薄削りのサバ節で出し、品を調える。評判は早くも広がり、「子にちゃんと取った無添加のダシの味を教えたい」と話す家族客のリピーターが多いという。外国人客も唸って飲み干す。

麺はダシとのバランスを考えて本場讃岐より数ミリ細くした。超軟水で茹がくのが工夫で、店主曰く「イタリアのパスタを硬水で茹がくといいように、日本のうどんは超軟水が合います。水が入っていきます」。

天ぷらのトッピングを選ぶのもまた楽しいのだ！

『うどん こんとん』

広尾『うどんこんとん』

［店名］『うどんこんとん』

［住所］東京都渋谷区広尾5-4-16THE RESTAURANT2階

［電話］非公開

［営業時間］8時半〜17時

［休日］元日

［交通］地下鉄日比谷線広尾駅2番出口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、外国人客に人気の厚切りベーコンがのった「カルボナーラうどん」の画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／輔老心

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「目黒区とその周辺の旨い蕎麦店4選 絶品過ぎる蕎麦前も見逃すな」では、夏の冷たい蕎麦を実食レポートしています。

【画像】ふんわり松山あげとシャキシャキの葱、名コンビが生み出すきつねうどんも絶品（6枚）