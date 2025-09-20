ニューストップ > ライフ総合ニュース > ダイソーで見つけた優秀なスマホグッズ MagSafe対応で高クオリティ 便利 スマートフォン 収納 磁石 ダイソー michill ダイソーで見つけた優秀なスマホグッズ MagSafe対応で高クオリティ 2025年9月20日 11時0分 リンクをコピーする ダイソーをパトロール中、電気小物売り場で見つけたスマホグッズ。MagSafe対応のスマートフォン・ケースに対応しているアイテムで、マグネットの力で簡単に取り付けることができます。嬉しい仕掛けも付いており、ダイソー商品とは思えないクオリティの高さが◎￥550（税込）が安く感じるほど優秀な商品ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スタンド付マグネットカードケース価格：￥550（税込）サイズ（約）：W64mm× 記事を読む おすすめ記事 “ゆったり服”なら【ZARA】にイイのある！ 40・50代の抜け感♡「ニットトップス」 2025年9月18日 17時30分 最安プランなら1GBあたり50円。増えるガジェットの通信環境、格安Wi-Fiもアリだね 2025年9月19日 13時55分 本日のお買い得商品 ACプラグを一体化したエレコム製モバイルバッテリーが41％OFF 2025年9月17日 17時0分 「スマホどこ行った！？」を回避！【3COINS】可愛い & 優秀♡「大優勝ストラップ」 2025年9月16日 19時30分 330円でも欲しくなる！【ダイソー】週5で使いたい♡「おしゃれバッグ」 2025年9月17日 19時0分