ダイソーをパトロール中、電気小物売り場で見つけたスマホグッズ。MagSafe対応のスマートフォン・ケースに対応しているアイテムで、マグネットの力で簡単に取り付けることができます。嬉しい仕掛けも付いており、ダイソー商品とは思えないクオリティの高さが◎￥550（税込）が安く感じるほど優秀な商品ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スタンド付マグネットカードケース価格：￥550（税込）サイズ（約）：W64mm×