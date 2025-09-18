²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¡ËNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó

²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò½ÐÂÔ¤Á¤·¤¿¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ä»£±Æ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¶ÛÄ¥´¶¡×

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • Ä»¼è¸©¤òË¬¤ì¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬Êó¤¸¤¿
  • »£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö½ÐÂÔ¤Á¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦
  • ¡Ö·å°ã¤¤¤Î¶ÛÄ¥´¶¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Æ°²è¤Ë¤ÏÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê2019Ç¯»£±Æ¡Ë
    Í­µÈ¹°¹Ô¡Ö±ü¤µ¤ó¤â¤Ò¤¤¤Æ¤¿¡×¹¥¤­¤Ê°û¿©Å¹¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¡Ö³°¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¼Ì¿¿¤È¥µ¥¤¥ó¡× 2025Ç¯9·î22Æü 8»þ26Ê¬
  • ¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·
    Ž¢¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤È¤­¤Ë¤ä¤Ã¤È²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÍŽ£¡ÄÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿°¦ºÊ¤òÃµ¤·Â³¤±¤ëÉ×¤ÎÃÏ¹ö¤Î¶ì¤·¤ß 2025Ç¯9·î22Æü 8»þ15Ê¬
  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö1ÈÖ´î¤Ð¤ì¤ëÅìµþÅÚ»º¡×¡¡¤è¤¦¤«¤ó¤äÍÎ²Û»Ò¡Ö¿§¡¹Çã¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇ½ªÅª¤Ë¡Ä¡× 2025Ç¯9·î21Æü 10»þ56Ê¬
  • Î¾ÏÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢Î¾Â­¤â·çÂ»¾õÂÖ¤ÇÃÂÀ¸¢ª¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡ÈÀèÅ·À­»Í»è·çÂ»¾É¡É¤Î½÷À­¡Ê35¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð
    Î¾ÏÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢Î¾Â­¤â·çÂ»¾õÂÖ¤ÇÃÂÀ¸¢ª¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡ÈÀèÅ·À­»Í»è·çÂ»¾É¡É¤Î½÷À­¡Ê35¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð 2025Ç¯9·î21Æü 11»þ0Ê¬
  • Í­µÈ¹°¹Ô
    Í­µÈ¹°¹Ô¡¡º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¿°û¿©Å¹¤Î­àÌµÎé­á¤ËÍîÃÀ¡ÄºÊ¡¦²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤â¥É¥ó°ú¤­¡Ö¼Ì¿¿¤È¥µ¥¤¥ó¡¢Ç³¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¡× 2025Ç¯9·î21Æü 21»þ40Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. Í­µÈ ¹¥¤­¤Ê°û¿©Å¹¤Ç¾×·â¼õ¤±¤ë
    2. 2. Ä«5»þ²á¤®¤Ëµ¯¾² ºÊ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
    3. 3. ÂçµÈ 1ÈÖ´î¤Ð¤ì¤ëÅìµþÅÚ»ºÌÀ¤«¤¹
    4. 4. »Í»è·çÂ»¤Î½÷À­¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¾×·â»ö¼Â
    5. 5. Í­µÈ¹°¹Ô °û¿©Å¹¤ÎÌµÎé¤ËÍîÃÀ
    6. 6. ¸µÇÐÍ¥¤¬»àµî »ûÅç¿Ê¤ÏÊü¿´¾õÂÖ
    7. 7. ÃÅÌª¡Ö¥¢¥ì¤ÎºÇÃæ¤Ç¿²¤¿¡×¹ðÇò
    8. 8. °¦¸¤¸ø³« »°»³¤Ë¿åÃ«Ë­¤Ï°¢Á³¤«
    9. 9. É×¤ËÂñÍñ¤¬¥Ð¥ì¤¿½÷À­¤ÎËöÏ©
    10. 10. À¾Í¦µ± ¼«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤ò¿½¤·½Ð¤«
    1. 11. ÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó ¸òºÝ0Æü¤Ç·ëº§
    2. 12. µÕ¥®¥ì¤ÎÅÏî´½í °ìÈ¯²°¤Î²ÄÇ½À­
    3. 13. ¡Ö¾®ÃÓ¡¢¼­¤á¤í¤Ã¡×ÅÜ¹æÈô¤Ó¸ò¤¦
    4. 14. À¸ÅÌ¤ËÅÛÎìÈ¯¸À ½÷À­¶µÍ¡½èÊ¬¤Ø
    5. 15. ¡ÖÀ¤Î¦¡×¸Æ¤Ð¤ì¤ºÃæ°æÈþÊæ¤¬ÎÞ¤«
    6. 16. ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÏ³ÅÅ¡×
    7. 17. ºä¸ý 3ºÐÇ¯¾åÎø¿Í¤â¸ò¤¨Âð°û¤ß¤«
    8. 18. Æ®ÉÂ¤Î¿¿Ìð ´éÇ§¾Ú¤âÂçÊÑ¤Ê¾õÂÖ
    9. 19. ¶ÍÀ¸¤¬ÎÞ ¤±¤¤¤ì¤ó¤Î¸¶°øÌÀ¤«¤¹
    10. 20. ÊÆÁÒ Áê¼¡¤°¹ßÈÄ¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬º¤ÏÇ
    1. 1. ¡Ö¾®ÃÓ¡¢¼­¤á¤í¤Ã¡×ÅÜ¹æÈô¤Ó¸ò¤¦
    2. 2. À¸ÅÌ¤ËÅÛÎìÈ¯¸À ½÷À­¶µÍ¡½èÊ¬¤Ø
    3. 3. ¤¢¤ì¤ÏÈ¾¤Ð¶¼¤· ¹â»Ô»á½ä¤ê¾Ú¸À
    4. 4. ¶¯¤Þ¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÈãÈ½¤Ë»×¤¦¤³¤È
    5. 5. ±ê¾å¤Î¥ê¥ÝD¼ÖÆâ¹­¹ð ²¿¤¬ÌäÂê?
    6. 6. ¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¸µºÊ¤Ø °ä»º6.5²¯±ß¤«
    7. 7. »°±ºÎÜÎï»á¤¬ºÇÅ¬¤È»×¤¦¼«Ì±ÁíºÛ
    8. 8. ¸øÌ³°÷Î¥¤ì Äê°÷³ä¤ì¤ÎÈó¾ï»öÂÖ
    9. 9. Æ¯¤«¤Ê¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆñÌ±¤Î¼ÂÂÖ
    10. 10. ²Â»Ò¤µ¤Þ½ÐÂÔ¤Á¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°È¯À¸
    1. 11. ¥È¡¼²£¥­¥Ã¥º ÈÜÎô¤ÊÊá¿©¼ÔÀ¸³è
    2. 12. Åð»£µ¿¤¤ SD¥«¡¼¥É¤ËÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ
    3. 13. ÅÄºê»á Í£°ì¸º¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¸õÊä¼Ô
    4. 14. ½Î¤Ç¤ÎÀ­Èï³² ¸ÄÊÌ»ØÆ³¤¬±Æ¶Á¤«
    5. 15. ¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¤¬ÈÄ³À·Ã²ð¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬Ãý¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡×»÷´é³¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¼Õ°Õ¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
    6. 16. ¥ê¥ó¥´Èª¤Ç¥¯¥Þ¤¬½±¤¦É¡²¥¤ê·âÂà
    7. 17. ¥Õ¥¸ ÇØ·Ê¤ËÊª¸À¤¦³ô¼ç¤Î°µÎÏ?
    8. 18. ¥¢¥æÄà¤ê¤Ë¤­¤¿ÃËÀ­¤¬Î®¤µ¤ì»àË´
    9. 19. ¥É¥ê¥Õ¥È¥°¥ë¡¼¥×ÃË2¿Í ½ñÎàÁ÷¸¡
    10. 20. µÜºê¸©»¦¿ÍÌ¤¿ë ÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ
    1. 1. É×¤ËÂñÍñ¤¬¥Ð¥ì¤¿½÷À­¤ÎËöÏ©
    2. 2. ´À¤À¤¯¤ÇÎÁÍý¤¹¤ó¤Ê Å¹°÷¤Ë¶ì¾ð
    3. 3. DAISO ¥ê¥ÔÇã¤¤¤ÎÀöÂõ¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
    4. 4. ÂáÊá¤ÎÊÑÂÖ¶µ°÷ °ÊÁ°¤«¤é´ñ¹Ô
    5. 5. ÌëÃæ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¡Ö¶²ÉÝ¤Î»ëÀþ¡×
    6. 6. ÁíºÛÁª 5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤ë
    7. 7. MENSA¤ËÆþ²ñ¡Ö¹âIQ½¸ÃÄ¡×¤Î¼ÂÂÖ
    8. 8. Ç¯¶â·î15Ëü¤ÎÃËÀ­ À¸³è¶ì¤ËÈáÌÄ
    9. 9. Ë­ÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤¬ÈÈ¤·¤¿½ÅÂç¤Ê²á¤Á
    10. 10. ¡ÖÅÞ°÷Ä´ºº¡×¥È¥Ã¥×¿Íµ¤¤Ï¾®Àô»á
    1. 11. ËüÇî¤¬»¦È² ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ±ÅÙÊø²õ
    2. 12. ¡ÖÃÏµåºÇ°­¤Î¿¢Êª¡×ÆüËÜ¤ÇÂçÁý¿£
    3. 13. µª»Ò¤µ¤ÞÊ¸½ñ ²Òº¬¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À­
    4. 14. ÂÎÌÓ½èÍý¤Ë¡ÈÄñ¹³´¶¤¢¤ê¡í¤Î30ÂåÃËÀ­ÊÔ½¸°÷¤¬¡Ö¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ÈÂ¨¹ØÆþ¡ª »È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥È¥ê¥Þ¡¼¡Ù¤Îµ¡Ç½À­
    5. 15. ¥´¥ßÊüÃÖ&²È¶ñÇË²õ Ì±Çñ¤Î»´¾õ
    6. 16. ÆÍÇ¡¶ÚÆùÈþ¤òÈäÏª¤·¤¿¾å»Ê¤ÎÈá·à
    7. 17. ¹â»Ô»á¤ÈÀÐÇË»á¤¬Æ±¤¸ÃÏÍë¥ï¡¼¥É
    8. 18. ¥«¥ó¥Ú²»ÆÉÂç¿Ã¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ
    9. 19. ¹â»Ô»á¤ËÂå¤ï¤êÉâ¾å ¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾
    10. 20. °ÂÇÜ¿¸»°¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼³«Àß¤µ¤ì¤ë
    1. 1. Ãæ¹ñ¿Í¤¬¡Ö¥½¥¦¥ëÉÂ¡×Î®¹Ô¤ÎÌõ
    2. 2. ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¾¡¤ÁÌÜ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«
    3. 3. ¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥Ü¥Ç¥£¤Ï½èÊ¬ºÑ¤ß¤«
    4. 4. È¿Æü¤è¤ê·ùÆü¡Ö¹ñÃÑ¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×
    5. 5. Ãæ¹ñ¤ÇÍÄ»ù3¿Í¡ÖÃÖ¤­µî¤ê¡×¤Ë
    6. 6. ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í½ÁÛ³°¤ÎÀ®¸ù¤Ç¿·À±
    7. 7. ´Ú¹ñ½÷Í¥ ÂçÃÀ¤ÊÏª½Ð¤ËÂçÃíÌÜ
    8. 8. ¡ÖËÌ¶ËÀ±¡×¤Ç±ê¾å Ãæ¹ñ¤ËÀÖ¿®¹æ
    9. 9. ¾ë¥±ºê³¤´ß¤Ç½÷À­¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃËÀ­¤¬Èô¤Ó¹þ¤ßµß½õ¡á¡ÖÌ¿¤ÏÀäÂÐ¤Ëµß¤ï¤Ê¤¤¤È¡×
    10. 10. QWERTYÇÛÎó È¿È¯¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿¤«
    1. 11. ¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¡ÖRX1R III¡×¼Âµ¡
    2. 12. 25Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ ÊÆºÇ¶¯¤ÎºÂÀÊ¥ì¥Ý
    3. 13. ÂæÏÑ¤ÎÅ¸¼¨Ãæ»ß Ãæ¹ñ¤¬¶¯ÎõÈóÆñ
    4. 14. TWICE¡¦¥Á¥§¥è¥ó¤È¸òºÝ ²»³Ú³¦
    5. 15. ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼Å¹Å¹°÷¤¬ÉÔ±ÒÀ¸¹Ô°Ù
    6. 16. ¥ï¥ó¥Ô´ú À¤³¦Ãæ¤«¤é¹³µÄ¤Î´ú?
    7. 17. ´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÃæ»Ø
    8. 18. ¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÏÂ²ò¤«
    9. 19. ËÌÄ«Á¯Ï«Æ¯¼Ô Ïª·³¤È·ÀÌó¤òÄù·ë
    10. 20. ¡ÖËÌ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¥¹¥¿¥Ð¡×¤Î¤½¤Î¸å
    1. 1. Ä«5»þ²á¤®¤Ëµ¯¾² ºÊ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
    2. 2. ¥È¥è¥¿²ñÄ¹ ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥À¥á½Ð¤·
    3. 3. ¡Ö¥Ê¥¤¥­Î¥¤ì¡×¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³
    4. 4. ÅìµþÅÔ¤¬¸øÉ½ ¥¯¥ÞÍ×Ãí°Õ¥¨¥ê¥¢
    5. 5. ºÊ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¾Â ¶ÃØ³¤Î¡ÖÃæ¿È¡×
    6. 6. ¼«Ì±´íµ¡´¶ ÁíºÛÁª¤Ç·Ò¤®»ß¤á¤Ø
    7. 7. ½¢³èÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î²ñ¼Ò ¥é¥ó¥­¥ó¥°
    8. 8. ¥é¡¼¥á¥óÆóÏº? ±Ø¤½¤ÐÅ¹¤ÎÌÂÏÇµÒ
    9. 9. ¥Ñ¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×
    10. 10. ¥è¡¼¥«¥É¡¼°áÎÁÉÊ ¸¸¤ÎÉü³è·×²è
    1. 11. TV¤Ç8»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷ ¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÍýÍ³
    2. 12. 60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤¯¤ë¤È¡ÖÇ¯Áê±þ¡×
    3. 13. ¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
    4. 14. 2000Ëü±ß¤òÅê»ñ 1Ç¯¤Ç²ÁÃÍ¼º¤¦
    5. 15. ÆóÏº·Ï¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡ÖµÕ¥®¥ì¡×Âç±ê¾å
    6. 16. ¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦ ÀªÎÏ¿Þ¤¬·ãÊÑ¤â
    7. 17. 65ºÐ°Ê¹ß¤¬Æ¯¤¯ ½÷À­¤ÎÂ¿¤¤¿¦¼ï
    8. 18. ¿ÍÀ¸¤Î¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤
    9. 19. ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¤ª¼êº¢²Á³Ê¡×¤Ë¾¡»»
    10. 20. ´í¸±¡Ä»²À¯ÅÞµÄ°÷¤¬¸øÁªË¡°ãÈ¿¤«
    1. 1. Wi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼ ¾²ÃÖ¤­¤ÎÌäÂêÅÀ
    2. 2. ¥Þ¥Ã¥¯¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò´°Á´ÇÑ»ß¤Ë
    3. 3. ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë³×Ì¿
    4. 4. iPhone17 ³«Éõ¤¹¤ëÁ°¤«¤é½ý¤«
    5. 5. ¾®ÏÇÀ±¤Îµ°Æ»ÊÑ¹¹¤Ï¡ÖÀèÁ÷¤ê¡×¤«
    6. 6. ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤ÏÆó¤ÎÉñ¤«
    7. 7. Galaxy Z Fold7¤ËÊä¤¤¤­¤ì¤º
    8. 8. GoogleËÝÌõ¤Ë¿·¤¿¤ÊAIÅëºÜµ¡Ç½
    9. 9. ¡ÖiPhone Air¡×Á´ÎÏ¤Ç½ý¤Ä¤±¤ë
    10. 10. Samsung¥¹¥Þ¥Û¤ò¡ÖËâ²þÂ¤¡×
    1. 11. ¡ÖiPhone17¡×¤â¤¦»È¤Ã¤Æ¤ë?
    2. 12. Apple Watch½¼ÅÅ´Ä¶­¤¬°ì¿·
    3. 13. ¥Ë¥È¥ê¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à²½
    4. 14. ËÜÊª¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¥«¥é¥ª¥±²½
    5. 15. ÆâÂ¢SSD ¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈæ³Ó
    6. 16. ºÇ¿·¥Ç¥¸¥«¥á ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹ØÆþË¡
    7. 17. ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬²ÖÀ¹¤ê
    8. 18. ¥¹¥Þ¥Û¤¬ÉÃÂ®¤Ç¼è¤ê½Ð¤»¤ë¥Ð¥Ã¥°
    9. 19. AppleÀ°È÷ºÑ¤ßÉÊ¤Ç¤ªÆÀ¤ËMac¹ØÆþ
    10. 20. MacBook ¸¸¤Î²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
    1. 1. À¾Í¦µ± ¼«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤ò¿½¤·½Ð¤«
    2. 2. ¶ÍÀ¸¤¬ÎÞ ¤±¤¤¤ì¤ó¤Î¸¶°øÌÀ¤«¤¹
    3. 3. ºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å ¿¥ÅÄ¤¬Ì¾¸ÀÄù¤á
    4. 4. ÂçÃ«¤ÎÇØ¸å¤Ë 1113²¯±ßÃË¤¬Ç÷¤ë
    5. 5. ·ëº§»ØÎØ Áª¼êËÜ¿Í¤Î¤â¤È¤ËÅþÃå
    6. 6. ¡ÖÀ¤Î¦¡×¸Æ¤Ð¤ì¤ºÃæ°æÈþÊæ¤¬ÎÞ¤«
    7. 7. ¶¥ÊâÁª¼ê¤Î»ØÎØ ÆüËÜÁª¼ê¤âÁÜº÷
    8. 8. À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÆüËÜ¤è À¤Î¦¤ÇÈ¿¶Á
    9. 9. ¥ê¥ì¡¼ÆüËÜ6°Ì ¶ÍÀ¸¡ÖËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×
    10. 10. ¹â»ëÄ°Î¨ ¿¥ÅÄÍµÆó¤¬Âç¹¥É¾¤ÎÌõ
    1. 11. ÂçÃ«¤Î¡ÖÆóÅáÎ®ÆÃÎã¡×¤ËÉÔ²ºÊóÆ»
    2. 12. À¤Î¦¤Ç¶â¢ªÆüËÜ¤Î¤´Ë«ÈþÈÓ¤Ë´¶Æ°
    3. 13. Ì¼¤é½ä¤êÂçÃ«¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÀþ
    4. 14. À¤Î¦¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ç¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×
    5. 15. ÃËÀ­¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ À¤Î¦¤ÇÆ¼
    6. 16. ¥É·³OB¤¬ÂçÃ«53¹æ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿ÍýÍ³
    7. 17. Ï¯´õ¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ø ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À
    8. 18. ÂçÃ«¤Î°Î¶È¡Ö¤Ö¤Á²õ¤·¡×ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
    9. 19. 20kgÁý ¥Ù¥ó¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤óÈ¿¶Á
    10. 20. ·ª»³´ÆÆÄ¤ØÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«
    1. 1. Í­µÈ ¹¥¤­¤Ê°û¿©Å¹¤Ç¾×·â¼õ¤±¤ë
    2. 2. ÂçµÈ 1ÈÖ´î¤Ð¤ì¤ëÅìµþÅÚ»ºÌÀ¤«¤¹
    3. 3. »Í»è·çÂ»¤Î½÷À­¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¾×·â»ö¼Â
    4. 4. Í­µÈ¹°¹Ô °û¿©Å¹¤ÎÌµÎé¤ËÍîÃÀ
    5. 5. ¸µÇÐÍ¥¤¬»àµî »ûÅç¿Ê¤ÏÊü¿´¾õÂÖ
    6. 6. ÃÅÌª¡Ö¥¢¥ì¤ÎºÇÃæ¤Ç¿²¤¿¡×¹ðÇò
    7. 7. °¦¸¤¸ø³« »°»³¤Ë¿åÃ«Ë­¤Ï°¢Á³¤«
    8. 8. ÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó ¸òºÝ0Æü¤Ç·ëº§
    9. 9. µÕ¥®¥ì¤ÎÅÏî´½í °ìÈ¯²°¤Î²ÄÇ½À­
    10. 10. ºä¸ý 3ºÐÇ¯¾åÎø¿Í¤â¸ò¤¨Âð°û¤ß¤«
    1. 11. ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÏ³ÅÅ¡×
    2. 12. Æ®ÉÂ¤Î¿¿Ìð ´éÇ§¾Ú¤âÂçÊÑ¤Ê¾õÂÖ
    3. 13. ÊÆÁÒ Áê¼¡¤°¹ßÈÄ¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬º¤ÏÇ
    4. 14. °ìÀ¸¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉÔ¾Í»ö¥¿¥ì 1°Ì¤Ï
    5. 15. »³ËÜÉñ¹á¤ÎÈÖÁÈÂ´¶È¤Ë»ØÅ¦Áê¼¡¤°
    6. 16. ¥Î¥Ö 3Æü´Ö¥Õ¥ë¤Ç¥«¥¸¥Î¤·¤¿·ë²Ì
    7. 17. ¥«¥º¥ì¡Ö´³¤µ¤ì¤¿¡×ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ
    8. 18. ½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ß¥¹ÈÈ¤¹
    9. 19. ¡Ö»ä¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×²ê°ê¤¬Á÷¿®¤«
    10. 20. ¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹Éâ¾å
    1. 1. 3COINS¤Î¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤¬ÊØÍø
    2. 2. É×ÉØ¥ì¥¹¤ÏÂÎ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
    3. 3. ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤òÎ¾ÂØµ¡¤Ë¤¹¤ëµÒ¤â
    4. 4. ¥Þ¥Ã¥¯Å¾Çä½ä¤ê°ì¸À Ø³Á³¤È¤·¤¿
    5. 5. Í­µÙ¤Î¼è¤êÊý¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡×
    6. 6. ¸¶Àé¾½ ·ëº§·èÄê¤ÎÌðÀè¤Ë¤¬¤ó
    7. 7. Âç¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Î°Ç¡×
    8. 8. ¤¯¤·¤ã¤ß¤Ç¹üÀÞ¤ì¤ë½÷À­¤ÎÆñÉÂ
    9. 9. 21ºÐº¹É×ÉØ É×¤Ï¡ÖÌ¼¤ÎÆ±µéÀ¸¡×
    10. 10. ¥Ê¥¬¥ÎÀèÀ¸¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¤¸¤¤¤µ¤ó¡×¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª¡¡½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¡Ò¼ÂÊª¥ì¥Ý¡Ó
    1. 11. ÆüÍË¤Ë°©À¥¤« ¿Þ½ñ´Û¤Ï¼Â¤ÏÌÕÅÀ
    2. 12. ¿À¸Í¸µÄ® ¿À¸Í¤Ç¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¿Íµ¤
    3. 13. ¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ê·Ï¥í¥Þ¥ó¥¹ ÆÈÀêÇÛ¿®
    4. 14. ¡Ö·²ÇÏÁí¼Ò¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅú¤¨¤Ï¡Ä¡©
    5. 15. ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ËºÇÅ¬ 40g¤Î·ÚÎÌºâÉÛ
    6. 16. ÃËÀ­¤¬Îø¿Í¤Ëµá¤á¤ëÀ­³Ê¤òÄ´ºº
    7. 17. ¥»¥ê¥¢¤Î110±ß¥Ý¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
    8. 18. ¥¹¥Þ¥ÛÇã¤¤ÂØ¤¨ ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï?
    9. 19. ¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Amazon¤ÇÂç¿Íµ¤
    10. 20. ¥À¥¤¥½¡¼ ¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¾Ò²ð