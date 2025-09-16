映画関係者・著名人の皆さんにホラー映画のオールタイムベスト3作品をうかがっていく「ホラー通信」恒例企画です。今回は、アンビエントでウルトラゴアな異色スラッシャー映画『バイオレント・ネイチャー』が公開中のクリス・ナッシュ監督にお伺いしました。人生ホラー映画ベスト3クリス・ナッシュ 編・『死霊のはらわたII』(1987)監督：サム・ライミ・『ジェイコブス・ラダー』(1990)監督：エイドリアン・ライン・『ポゼ