栃木SCは8日、今月3日にFW川名連介が乗用車との接触事故を起こしたことを報告した。クラブによると川名は乗用車を運転中に栃木県宇都宮市内の道路で側道から本線へ進入する際、直進してきた乗用車と接触したという。「事故発生後、ただちに警察へ届け出を行い、現場検証等の必要な手続きを済ませております。現在、双方の保険会社を通じて、事故対応を進めているところです」と状況を伝えている。その上でクラブは「今回の件