Æ»Åì¤ò¶²ÉÝ¤Èº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡Öµí¤ò½±¤¦¥Ò¥°¥Þ¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï? ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¾ÇÁç¡¢ÍïÇÀ²È¤ÎÉÔ°Â¡¢OSO18¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡Ø°Û·Á¤Î¥Ò¥°¥Þ OSO18¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡Ù¡£ÄÉ¤¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢º¯À×¤ò¾Ã¤¹¥Ò¥°¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆÈï³²¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÍïÇÀ²È¤Î¾ÇÁç¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ò¥°¥Þ¤È¤Î¶î½ü¤«¶¦À¸¤«¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤È¡¢µí¤ò½±¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Î¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿°Û·Á¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Í´Ö¤ÏÊÑËÆ¤·Â³¤±¤ëÂç¼«Á³¤È¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡Ø