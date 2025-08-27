2022年皐月賞馬ジオグリフ（牡6＝木村、父ドレフォン）が現役を引退し、種牡馬入りすることが決まった。27日、サンデーレーシングが発表。この春はオーストラリアに遠征。G1クイーンエリザベスSで13着に敗れ、帰国後の検査で右第3中手骨の骨折が判明。患部の回復に時間を要すると判断され、引退することが決まった。27日にJRAの競走馬登録を抹消し、今後は北海道新冠町の優駿スタリオンステーションにて種牡馬としてけい養され