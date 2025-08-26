夏のイメージが強い「蚊」ですが、名古屋市の感染症対策・調査センターによりますと、これから秋にかけて気温が下がってくると、蚊が活発に動くようになるといいます。 “蚊”に狙われやすいのは「体温が高い人」「お酒を飲む人」「濃い服」、そして「足の裏の常在菌」に引き寄せられるといいます。運動した後などに「二酸化炭素」を出すと、それにも反応します。対策としては、ボウフラが湧くような