Qイランの前最高指導者・ハメネイ師はなぜ殺害された？アメリカ・イスラエルの軍事攻撃によって亡くなったイランの前最高指導者、アリ・ハメネイ師ですが、殺害された最大の理由とは何だったのでしょうか。（60代・女性・主婦）【写真】この記事の写真を見る（2枚）2026年7月6日、イランでアリ・ハメネイ師の国葬行事が行われた©SPUTNIK/時事通信フォトA「協議中だからアメリカは攻撃してこないだろう」と油断して…