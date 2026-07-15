北中米W杯で日本代表の好守のキーマンとして活躍した前田大然選手が、7月10日、都内で自叙伝『がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか――。』（幻冬舎）のお渡し会＆W杯報告会に登場した。前田選手にとって初の自叙伝のイベント。7月8日に募ったお渡し会用の数百冊は、開始から1分半で完売し、イベントには子どもたちから年配者まで、数多くのファンが訪れ、大盛況となった。同書は、決して順風満帆とはいえなかった自らの