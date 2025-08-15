女優の清水みさと（３３）が、夫と「紙パンツ」姿でサウナを楽しむ様子をアップした。１５日までにインスタグラムを更新し「真夏も互いに、毎日サウナ」と投稿。夫の「サバンナ」高橋茂雄（４９）と外気浴を楽しむ姿を撮影し「＃水着より紙パンツが楽すぎて＃おしゃれではない！」とハッシュタグをつけた。清水は高橋と共通の趣味であるサウナで意気投合し、２０２２年１２月１９日に“サウナ婚”を発表。昨年５月には、そ