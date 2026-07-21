みずほペイペイドームで21日、ソフトバンク―オリックスの試合前に藤沢翼（ふじさわ・つばさ）さんへの追悼メッセージが流れた。スポーツMC・DJとして全国のスポーツ会場で「DJツバサ」として活躍。7月11日に死去したと本人のSNSを通じて遺族が伝えた。47歳だった。14年から9年間福岡ソフトバンクホークスのスタジアムDJを務め、数々の名場面を“声”で盛り上げてきた。この日のスタメン発表前に、バックスクリーンに映し