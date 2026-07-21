正面部分が大破した車。ナンバーはレンタカーを示す「れ」と書かれています。事故があったのは、北海道旭川市西神楽の国道２３７号です。７月２１日午後３時ごろ、トラックと乗用車が衝突する事故がありました。 消防によりますと、この事故で、乗用車に乗っていた家族とみられる６人が、体の痛みなどを訴えて病院に搬送されました。このうち１０代の女性が２人、１０歳と７歳の男の子が２人含まれています。また