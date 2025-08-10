¤¤¤Þ¤ä²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ò¤¹¤À¤Á¤½¤Ð¡Ó¡£´ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹­¤¬¤ë¤¹¤À¤Á¤Î»Ñ¤È¤½¤Î¾åÉÊ¤Ë¹á¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥Æµ¤Ì£¤Ê¤«¤é¤À¤â¤½¤Ã¤ÈÌþ¤µ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤Ë¡£¤¹¤À¤Á¤ò¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç¥·¥å¥·¥å¥Ã¤ÈÇöÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤­¤¿¤âÆ±Á³¡ª¤Î¤³¤Î¤ªÎÁÍý¡£ ¥Ù¡¼¥¹¤Î¤Ä¤æ¤Ï¤Û¤ó¤Îµ¤»ý¤Á´Å¤á¤Ë¤·¡¢¤¹¤À¤Á¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤»ÀÌ£¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¹âµé´¶°î¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ø¤¹¤À¤Á