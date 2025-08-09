東海道新幹線の「N700S」お盆休みの帰省や旅行のラッシュが9日、本格的に始まった。首都圏から各地へ向かう新幹線で満席が相次ぎ、空の便の国内線は多くの席が埋まった。高速道路各社は、下り線で長い渋滞が発生すると予測。海外で過ごす人も多く、出国の混雑はピークとなった。JR各社によると、東海道新幹線は9日午前、東京発の下り列車がほぼ満席。6月に起きた車両故障の影響で臨時列車を減らした山形新幹線を含め、空席が少