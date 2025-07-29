¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬º¸¼ê¤Ë»àµå¡ÄÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤ÆÌåÀä¡ÚMLB¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ 5¡¼1 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Î9²ó¤Ë»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ìÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£95.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.8¥­¥í¡Ë¤¬º¸¼ê¤ËÄ¾·â¡£ÌåÀä¤·¤Æµå¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£9²ó1»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥Ù¥¹¥È¤Î4µåÌÜ¡¢95.6¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄ¾µå¤¬º¸¼ê¤ËÄ¾