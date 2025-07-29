ÂçÃ«¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¡Ä154¥¥íÄ¾·â¤ÇÉé½ý¸òÂå¡¡¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â3ÆüÁ°¡¢D¥Ð¥Ã¥¯¥¹·ã¿Ì
¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬º¸¼ê¤Ë»àµå¡ÄÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤ÆÌåÀä
¡ÚMLB¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ 5¡¼1 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡Ë
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Î9²ó¤Ë»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ìÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£95.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.8¥¥í¡Ë¤¬º¸¼ê¤ËÄ¾·â¡£ÌåÀä¤·¤Æµå¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£9²ó1»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥Ù¥¹¥È¤Î4µåÌÜ¡¢95.6¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄ¾µå¤¬º¸¼ê¤ËÄ¾·â¡£¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÏÈô¤ÓÄ·¤Í¤ÆÄË¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î36ËÜÎÝÂÇ¡¢1°Ì¤Î87ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÈßõÎõ¤ÊËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃÏ¶è4°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â3ÆüÁ°¤ËÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¼ê¤Î»Ø¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢XÀþ¸¡ºº¤ò¼õ¿Ç¡£¹ü¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤é¤¬Êó¤¸¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë