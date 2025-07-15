１５日に放送されたフジテレビ系「めざましテレビ」では、人気アニメ「ちいかわ」の新シリーズがスタート。注目されたハチワレの声は、田中誠人が続投となった。新シリーズは夏らしく、お祭りかき氷の話。ハチワレが「シロップ掛け放題だって」と喜び、シロップたっぷりのかき氷を食べて「舌、青い？」などと舌を見せ合うかわいらしいエピソードだった。「ちいかわ」は３カ月ぶりの新シリーズ。今年の２月には、ハチワレの