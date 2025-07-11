エビアン選手権女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦・エビアン選手権は10日、フランス・エビアンリゾートGC（6504ヤード、パー71）で開幕した。チャーリー・ハル（英国）はラウンド中に体調を崩し、途中棄権。2度倒れた後にメディカルカートで搬送された。米専門誌「ゴルフウィーク」は「LPGAスターのチャーリー・ハルがエビアン選手権で2度倒れ、棄権を余儀なくされる」との見出しで記事を掲載。同誌によると、29歳のハルは3番