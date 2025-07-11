【シャトレーゼ】から気軽な手土産に良さそうな「カップスイーツ」が新作として登場。多層仕立てのスイーツシリーズや、生クリーム入りのヨーグルトと、贅沢感のあるものがラインナップしていて見逃せません。今回は新作カップスイーツ3品に、おまけとして季節限定のカップスイーツ1品を加えた、イチオシの4品をご紹介します。 多層仕立ての贅沢感！「Dessertパルフェ ショコラ