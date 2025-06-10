¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡Ê6·î12Æü¹æ¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¡¢JA´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤«¤éÌîÂ¼Å¯Ïº¸µÇÀÁê¡Ê81¡Ë¤Ø¤ÎÌó7000Ëü±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ëµð³Û¸¥¶â¤Î¼ÂÂÖ¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢JA¡¢ÇÀ¿åÂ²¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î¿¼¤¤ÌþÃå´Ø·¸¤òÊó¤¸¤Æ¤­¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥³¥áÃ´ÅöÂç¿Ã¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¡È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡É&ºÊ¡¦ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤¬ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯»Ñ¤â¡ÄJA½Ð¿È¤ÎÌîÂ¼Å¯Ïº¸µÇÀÁê©»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡þ¡þ¡þÅ·