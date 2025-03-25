24Æü¤Î»î¹çÁ°¤ËÃÌ¾Ð¡Ä¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢µ­Ç°»£±Æ¤â¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 5¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢6²ó2»à¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø¥ª¡¼¥×¥óÀï3¹æ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ178¥­¥í¡¢³ÑÅÙ21ÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È