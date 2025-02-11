三重県津市で2月11日、女の子が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体です。津市大里窪田町で11日午後2時ごろ、道路を横断しようとしていた10代前半くらいの小学生か中学生とみられる女の子が、走ってきた軽乗用車にはねられました。消防によりますと、女の子は頭を強く打ったとみられ、意識不明の重体です。女の子は一人だったとみられ、現場には女の子がつけていたとみられる青色のカチューシャが落ちていて、警察が