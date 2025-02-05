川に下水を流す緊急放流の様子＝4日午後、埼玉県春日部市埼玉県八潮市で県道が陥没しトラックが転落した事故で、県は下水を川へ流す緊急放流を続けている。破損した下水道管から穴へ流入する水を減らすための異例の措置で、簡易調査では一時、水質悪化を示す数値も出た。健康被害は確認されていないものの、前例が乏しい中、県は手探りで対策に取り組んでいる。事故は1月28日に発生。運転手とみられる男性（74）の救助活動は2