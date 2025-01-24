タレントの中居正広氏（５２）が２３日、この日をもって芸能界を引退すると電撃発表した。昨年末から報道された女性トラブルの影響で、２２日までにテレビ・ラジオ全てのレギュラー番組から降板。有料ファンクラブサイトで騒動と当該女性への謝罪、ファンへの感謝、別れの言葉を約５００文字に詰め込んだ。１９８６年に旧ジャニーズ事務所に入所以降、国民的アイドルとして、人気ＭＣとして約４０年間、第一線を走り続けた中居氏