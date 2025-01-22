義家族の中には、嫁に対して失礼すぎる言動を繰り返す人もいますよね。暴言を受け流すだけでなく、しっかりと反論したいときもありますよね。今回は、「義家族を撃退した話」の中から、学歴自慢をする義家族に一泡吹かせたエピソードをご紹介します。工場勤務だから高卒だと思い込む義母に…「義母は私が工場で働いていることから、勝手に高卒だと思い込んでいたようで。ある日突然『そんな仕事をしているんだから、高校しか出てな