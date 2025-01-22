『女性セブン』が報じたSnow Manの向井康二（30）とゴルフタレント・なみき（29）の“ラウンドデート”。昨秋、向井となみきは北関東の高級ゴルフ場にふたりきりで足を運び、ゴルフを楽しんでいたという。【お相手写真】Snow Man向井康二とラウンドデートをしたゴルフタレント・なみき。他、おそろいなのでは？と話題になったスマホケースを持つなみきの姿などもSnow Manは、昨年末に発表された「オリコン年間ランキング2024」の