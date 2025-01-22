毎日、愛妻弁当を作っている皆さん、お疲れさまです。大切な夫の健康を気遣ったり、家計をサポートするため、または浮気予防のために作っている方も多いかと思います。しかし、そんな愛情こもった愛妻弁当が、予期しないトラブルを引き起こすこともあるんです。今回は、愛妻弁当が原因で起きた最悪な事件の一つとして、ある女子社員からの不快な一言をご紹介します。お弁当を作らなくなったら…「共働きで、毎日夫のお弁当を作って